به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان جویبار از دستگیری سرکرده باند سارقان سیم‌های هوایی پس از یک ماه تعقیب، مراقبت و اقدامات اطلاعاتی خبر داد.

سرهنگ عبدالله اکبری گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان در راستای مقابله با جرایم علیه اموال عمومی و تأمین امنیت شهروندان، با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، سرکرده باندی را شناسایی کردند که به گفته پلیس در مناطق مختلف، از جمله سوادکوه، ساری و سیمرغ فعالیت داشت.

وی افزود: این متهم که متواری بود، پس از تلاش‌های پلیس آگاهی جویبار و با هماهنگی دادستان، در محدوده شهرستان ساری دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان جویبار گفت: پرونده متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شده است.

سرهنگ اکبری تأکید کرد پلیس با اقداماتی که زیرساخت‌های شهری و اموال عمومی را هدف قرار دهد، برخورد می‌کند.