سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از بررسی سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، در جلسه چهار ساعته این کمیسیون خبر داد و گفت: برنامه‌های پیشنهادی وی با رویکرد تحول و بازآفرینی همه‌جانبه در حوزه‌های پشتیبانی، دفاعی، نظامی و انتظامی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن قشقاوی به تشریح جزئیات نشست امروز(یکشنبه، ۱۹ مهر ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی برنامه‌ها و سوابق مهرداد اخلاقی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت و گفت: این جلسه امروز از ساعت ۹ صبح تا حدود ساعت ۱۳ برگزار شد و طی آن، سوابق کاری و برنامه‌های وزیر پیشنهادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این نشست، جزوه مکتوب برنامه‌های وزیر پیشنهادی که با رویکرد تحول و بازآفرینی همه‌جانبه در حوزه‌های پشتیبانی، دفاعی، نظامی و انتظامی تدوین شده بود، در اختیار اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار گرفت.

وی بیان کرد: رئیس و اعضای کمیسیون پرسش‌های مختلفی را درباره سوابق و عملکرد گذشته وزیر پیشنهادی و همچنین برنامه‌های وی مطرح کردند؛ به‌ویژه با توجه به شرایط جنگی کنونی، انتظارات و مطالبات مرتبط با برنامه‌های دفاعی و پشتیبانی نیز مورد توجه اعضای کمیسیون قرار گرفت.

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبادل نظر اعضای کمیسیون درباره مباحث مطرح‌شده در این نشست، ادامه داد: مقرر شد پس از بررسی دیدگاه‌ها و جمع‌بندی نظرات اعضا، نتیجه نهایی بررسی‌های کمیسیون به اطلاع افکار عمومی برسد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان با مفید ارزیابی کردن این نشست، خاطرنشان کرد: این جلسه فرصت مناسبی برای آشنایی بیشتر اعضای کمیسیون با وزیر پیشنهادی و برنامه‌های وی بود و پس از نهایی شدن جمع‌بندی کمیسیون، نتایج به اطلاع عموم خواهد رسید.