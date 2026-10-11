مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی از برقراری سه پرواز فوق‌العاده در مسیر تهران–بیرجند–تهران در روز‌های یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی گفت: در راستای افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران و تسهیل تردد هوایی در مسیر تهران–بیرجند، سه پرواز فوق‌العاده در روز‌های یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه برقرار شده است.

سیدی افزود: نخستین پرواز از سوی هواپیمایی اطلس، امروز یکشنبه ۱۹ مهرماه، ساعت ۱۹ از تهران انجام می‌شود و ساعت ۲۰:۳۰ در فرودگاه بیرجند به زمین می‌نشیند؛ پرواز برگشت این مسیر نیز ساعت ۲۱:۳۰ از بیرجند انجام خواهد شد.

وی گفت: دو پرواز فوق‌العاده دیگر توسط هواپیمایی آسا جت در روز‌های دوشنبه ۲۰ مهرماه و چهارشنبه ۲۲ مهرماه برقرار خواهد شد. پرواز روز دوشنبه ساعت ۲۱:۰۵ از تهران انجام می‌شود و پرواز برگشت آن ساعت ۲۲:۵۰ از بیرجند خواهد بود. همچنین پرواز روز چهارشنبه ساعت ۲۱:۱۵ از تهران و پرواز برگشت ساعت ۲۳:۲۰ از بیرجند انجام می‌شود.