حمید قنبری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: آنچه که اکنون موجب برقراری پروازها و یا برداشته شدن محدودیت ها و یا کاهش آن شده در بسیاری از موارد، نتیجه این رایزنی ها بوده است.

وی تصریح کرد: این رایزنی ها هدفمند تر و موثر تر ادامه خواهد یافت.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در تشریح دهمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با تمرکز برصنعت هوانوردی کشور و مشکلات ایجاد شده در نتیجه تحریم ها، از تشکیل کارگروهی برای رصد مشکلات و همچنین ارائه اقدامات و راهکارهای لازم در رفع مشکلات این حوزه خبر داد و گفت: این کارگروه به صورت ماهانه موضوعات مرتبط با مشکلات صنعت هواپیمایی را دنبال خواهد کرد.

قنبری افزود: در رابطه با آن دسته از پروازهایی که هم اکنون برقرار هستند، تثبیت و حفظ، و در رابطه با مسیر هایی که با مانع مواجه شده اند، جایگزینی پروازها و یا ارائه راههایی برای برقراری مجدد آنها دنبال خواهد شد.

وی گفت: مقرر شد این کارگروه با بررسی مباحث حقوقی و مستند سازی محدودیت ها، پیشنهادهای مشخصی ارائه کند.

قنبری با اشاره به ارائه دغدغه ها و مشکلات صنعت هواپیمایی در این نشست گفت: بخشی از مشکلات صنعت هواپیمایی کشور ،داخلی و مربوط به موضوعاتی همچون هزینه ها، قیمت سوخت و مسایل مربوط به بدهی های سابق است که در شرایط کنونی که این صنعت با فشارهای خارجی روبرو است باید در داخل کشور از آن حمایت شود و مشکلات داخلی مرتفع گردد.

وی ابراز امیدواری کرد، با اقداماتی که در دستور کار قرار گرفته شاهد کاهش محدودیت ها و رفع مشکلات صنعت هواپیمایی کشور باشیم.