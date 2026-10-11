به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از آغاز فصل برداشت سیب‌زمینی در مزارع استان خبر داد و گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای ارتقای زنجیره تولید، پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۵۵ هزار تن از این محصول استراتژیک از سطح یک‌هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی استان برداشت و به بازار‌های مصرف عرضه شود.

محمدرضا اصغری با تأکید بر جایگاه ویژه سیب‌زمینی در سبد غذایی خانوار و لزوم پایداری تولید، اظهار کرد: مدیریت صحیح منابع و استفاده از ارقام اصلاح‌شده، از ارکان اصلی سازمان در جهت تقویت امنیت غذایی است که در کشت امسال نیز با جدیت پیگیری شد. وی با اشاره به سهم چشمگیر شهرستان چالدران در این حوزه تصریح کرد: بیش از ۵۰ درصد سطح زیر کشت سیب‌زمینی استان در شهرستان چالدران متمرکز است که به دلیل برخورداری از شرایط اقلیمی منحصر‌به‌فرد، ظرفیت بالایی برای تولید این محصول راهبردی فراهم کرده است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه ارقام «باتبا، جلی، سانته، اسپریت و ایلونا» در مزارع استان کشت می‌شوند، افزود: یکی از اولویت‌های سازمان در مسیر تحول کشاورزی، ترویج فناوری‌های نوین است؛ به‌طوری‌که اکنون بیش از ۸۰ درصد عملیات کاشت سیب‌زمینی در استان به‌صورت کاملاً مکانیزه انجام می‌شود که این امر کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری مزرعه را در پی داشته است. اصغری در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از کشاورزان و مدیریت بهینه مراحل کاشت تا برداشت، خاطرنشان کرد: هدف ما در سازمان جهاد کشاورزی، تداوم بخشیدن به الگوی کشت نوین و افزایش تولید داخلی است تا ضمن تأمین نیاز بازار، جایگاه آذربایجان‌غربی به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید محصولات اساسی در کشور بیش از پیش تثبیت شود.