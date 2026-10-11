رئیس هیئت اتومبیل‌رانی و موتورسواری دماوند از برگزاری همایش گسترده خودروهای کلاسیک، آفرود و اسپرت با هدف جذب جوانان به ورزش‌های موتوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجواد محمدزالی گفت: هدف از برگزاری این همایش برای جذب جوانان به حوزه ورزش‌های موتوری و ایجاد زمینه فعالیت‌های ورزشی و تفریحی است.

وی با اشاره به استقبال شرکت‌کنندگان افزود: در حدود ۸۰۰ خودرو در این شرکت با خودرو‌های کلاسیک، اسپرت شهری و آفرود، برنامه‌های شناسایی شده‌اند.

رئیس هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری بیان کرد: استقبال از علاقه‌مندان، زمینه مناسب برای توسعه ورزش‌های اتومبیلرانی و موتورسواری وافزایش مشارکت جوانان در این رشته ارائه می‌کند.