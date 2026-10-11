با اهدای ۲۳۰ فقره سند مالکیت مربوط به شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان، پایان عملیات حدنگاری و تثبیت مالکیت شهرک‌های صنعتی این استان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با سفر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استان سمنان، ۲۳۰ فقره سند مالکیت مربوط به شرکت شهرک‌های صنعتی استان اهدا شد و با این اقدام، پایان عملیات حدنگاری و تثبیت مالکیت شهرک‌های صنعتی در استان سمنان اعلام شد.

اجرای عملیات حدنگاری و صدور اسناد مالکیت، از اقدامات زیربنایی در سامان‌دهی وضعیت ثبتی اراضی و املاک به شمار می‌رود که با تعیین دقیق حدود و تثبیت مالکیت، زمینه کاهش اختلافات ملکی، افزایش شفافیت حقوقی و تسهیل برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های صنعتی را فراهم می‌کند.