رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اجرای ۵۷۹ سازه ترویجی در هزار روستای استان و گسترش برنامه‌های آموزشی و حمایتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران همزمان با روز ملی روستا و عشایر از اجرای ۵۷۹ سازه ترویجی در هزار روستای استان و اجرای برنامه‌های حمایتی برای توسعه زیرساخت‌های تولیدی خبر داد.

اسدالله تیموری یانسری با اشاره به شعار «ریشه‌های پایدار، ایران ماندگار» گفت: تقویت زنجیره تأمین و خودکفایی در مناطق عشایری از اولویت‌های این سازمان است و احداث نخستین کارخانه خوراک دام به‌دست تعاونی یاوران جنگل در شهرستان سوادکوه، از اقدامات این بخش به شمار می‌رود.

وی افزود: در حوزه زیرساخت‌های عشایری، ظرفیت ذخیره آب به میزان ۷۰۹ هزار لیتر تأمین شده، ۴۳۶ آبشخور احداث شده و ۳۳۲ دستگاه مولد قابل‌حمل خورشیدی نیز برای بهبود شرایط تولید توزیع شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به حمایت‌های مالی از بهره‌برداران گفت: ۱۸۰ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات تبصره ۱۸ سرمایه در گردش به ۱۱۱ نفر و ۳۵۰ هزار میلیون ریال تسهیلات نیز به یک‌هزار و ۲۸ نفر از بهره‌برداران پرداخت شده است.

تیموری یانسری با اشاره به جایگاه مازندران در توسعه مزارع الگویی برنج افزود: این استان با ایجاد ۵۴ مزرعه الگویی برنج، رتبه نخست کشور را به دست آورده است.

وی ادامه داد: در بخش ترویج و آموزش کشاورزی، ۲۰۱ هزار و ۸۹۶ نفرروز آموزش گروهی، ۶۸۰ هزار و ۹۵۹ نفرروز آموزش انفرادی و ۱۰۳ هزار و ۵۳ نفرروز آموزش مهارتی در ۱۱ زیربخش کشاورزی ثبت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به برنامه‌های توانمندسازی زنان روستایی گفت: ۱۹ هزار و ۶۲۷ نفرروز آموزش تخصصی برای این گروه ارائه شده و ۱۰۲ واحد آموزشی و ۲۳ نمایشگاه توانمندی‌ها نیز برپا شده است. به گفته وی، در نتیجه این اقدامات، یک‌هزار و ۸۵ تسهیلگر زن در سامانه مدیریت داده‌های کشاورزی ثبت شده‌اند.

تیموری یانسری همچنین از حضور یک‌هزار و ۱۳۶ محقق معین در برنامه‌های آموزشی روستا‌ها خبر داد و افزود: مراکز جهاد کشاورزی با اعتبار ۹ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان تجهیز شده‌اند و بیش از ۷۰۰ عنوان رسانه آموزشی تخصصی نیز برای انتقال دانش نوین به بهره‌برداران تولید و منتشر شده است.