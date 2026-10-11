همزمان با هفته فراجا، مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ، با خانواده شهید نورشادی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امنیت و با تأکید بر تمایز جنسِ ایثار در فراجا گفت: امنیت یک مفهوم انتزاعی نیست؛ امنیت، جریانی است که با خونِ امثال شهید نورشادی در رگ‌های شهر جاری می‌شود. تفاوتِ شهدای فراجا در این است که آنان در میانه‌ی زندگیِ روزمره‌ی مردم و در هیاهوی زیستِ شهری، سپرِ بلا می‌شوند تا نبضِ حیاتِ جامعه از حرکت بازنماند.

رضایی ضمن تکریمِ صبوریِ خانواده این شهید افزود: شهادت در نیروی انتظامی، نه در یک واقعه‌ی دفعی، که در تداومِ یک عمر مجاهدتِ خاموش رخ می‌دهد. خانواده‌های این شهدا تنها داغدارِ عزیزانشان نیستند، بلکه پاسدارانِ این آرامشِ گران‌سنگی‌اند که جامعه امروز از آن بهره‌مند است. وظیفه‌ی ما تنها تکریمِ لفظی نیست؛ بلکه فهمِ عمقِ این فداکاری است که در سخت‌ترین شرایط، برای حفظِ امنیتِ عمومی جانفشانی کردند.

گفتنی است در این دیدار لوح سپاس معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید توسط رضایی مدیرکل بنیاد تهران بزرگ اهدا شد.