

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم با حضور کادرسرپرستی، مربیان، ورزشکاران، مسئولین وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌ها برگزار می‌شود.

کاروان ورزشی کشورمان با ۲۹ ورزشکار در ۱۴ رشته ورزشی شنا (یک نفر ۲۰۰ متر کرال پشت پسران)، دوومیدانی (یک نفر ۲۰۰۰ متر با مانع پسران)، بدمینتون (یک نفر انفرادی پسران-یک نفرانفرادی دختران)، بوکس (یک نفر ۵۷ کیلوگرم دختران)، فوتسال (دختران ۱۰ نفر)، تنیس روی میز (یک نفرانفرادی پسران)، تکواندو (یک نفر مثبت ۷۳ کیلو گرم پسران و یک نفر منفی ۶۳ کیلو گرم دختران)، والیبال ساحلی (۲ نفر پسر)، کشتی ساحلی (چهار نفر ۶۰-۷۰-۸۰ -۹۰ کیلو گرم)، دوچرخه سواری (جاده یک نفرپسر)، ووشو (تالو یک نفرپسر)، ترای اتلون (یک نفرپسر)، جودو (یک نفرپسر ۸۱ کیلوگرم) و شمشیر بازی (یک نفر اپه بانوان) اوایل آبان ماه عازم این دوره از بازی‌ها می‌گردد.

چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ در داکار سنگال ۹ الی ۲۲ آبان ماه برگزار می‌شود و کاروان ورزشی کشورمان با نام شهید ماکان نصیری راهی این رقابت‌ها می‌شود.