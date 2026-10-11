رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان پردیس در جریان بازدید از مانور انتخاباتی، بر شناسایی نقاط ضعف، تقویت هماهنگی‌ها و آمادگی کامل برای برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا طاهرخانی با حضور در محل برگزاری مانور هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا و نخستین انتخابات میان‌دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، از نزدیک روند اجرای مراحل مختلف مانور، آمادگی عوامل اجرایی و هماهنگی بخش‌های مسئول را مورد بررسی قرار داد.

فرماندار پردیس در جریان این بازدید با تأکید بر اهمیت برگزاری مانور‌های انتخاباتی در شناسایی نقاط ضعف و ارتقای آمادگی مجموعه‌های اجرایی اظهار داشت: مانور‌های انتخاباتی فرصت مناسبی برای ارزیابی زیرساخت‌ها، بررسی فرایند‌های اجرایی و شناسایی نواقص احتمالی است تا با رفع به‌موقع مشکلات، زمینه برگزاری مطلوب انتخابات فراهم شود.

وی با اشاره به ضرورت تسلط عوامل اجرایی بر قوانین و دستورالعمل‌های انتخاباتی افزود: تمامی دست‌اندرکاران انتخابات موظف‌اند با رعایت دقیق قانون، هماهنگی مستمر و آمادگی کامل، وظایف محوله را به‌درستی انجام دهند و صیانت از آرای مردم را به‌عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار دهند.

فرماندار پردیس همچنین بر دقت در اجرای مراحل مختلف انتخابات، تقویت انسجام عملیاتی میان عوامل اجرایی و رفع مشکلات فنی و اجرایی تأکید کرد و خواستار بررسی دقیق نتایج مانور و اتخاذ تدابیر لازم برای برطرف‌کردن نواقص احتمالی شد.