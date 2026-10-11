معاون آموزشی و فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: ۴۲۰ مرکز آموزشی در ۳۲ واحد استانی با ۲۴۰ هزار دانشجو در حال فعالیت است و ۱۲۵ دستگاه اجرایی با دانشگاه علمی کاربردی همکاری دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون آموزشی و فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور در مراسم معارفه سرپرست جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های مهارتی در کشور است.

فتحی افزود: در برنامه هفتم توسعه کشور باید سهم آموزش‌های مهارتی در آموزش عالی تا ۴۰ درصد افزایش یابد که در حال حاضر با این هدف فاصله داریم و دولت پیگیر تحقق آن است.

او گفت: ۴۲۰ مرکز آموزشی در ۳۲ واحد استانی با ۲۴۰ هزار دانشجو در حال فعالیت است و ۱۲۵ دستگاه اجرایی با دانشگاه علمی کاربردی همکاری دارند.

معاون آموزشی و فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور گفت: بیشتر دانشجویان دانشگاه‌های علمی کاربردی برای جذب در دستگاه‌ها، صنایع و معادن تربیت می‌شوند که ۷۰ درصد از آنان پس از فارغ التحصیلی به عنوان کارآفرین فعالیت می‌کنند.

فتحی از وجود دو میلیون و ۳۰۰ هزار دانش‌آموخته در این دانشگاه خبر داد که از این تعداد ۱۷ هزار نفر در استان خراسان جنوبی هستند.

او همچنین از فعالیت ۳۴۷ انجمن علمی و فرهنگی در دانشگاه‌های علمی کاربردی سراسر کشور خبر داد و افزود: تربیت نیروی انسانی متخصص، پیوند آموزش با محیط کار و آموزش در جوار کارخانجات و معادن در حال تحقق است.

شرافتی‌راد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هم با اشاره به نقش استاد و دانشجو در توسعه همه‌جانبه کشور گفت: استادان و دانشجویان در پیشرفت و توسعه کشور پیشتاز و تأثیرگذار هستند.

در این مراسم، دکتر سامان فرزین به عنوان سرپرست جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان جنوبی معرفی و از خدمات دکتر آتش‌روز قدردانی شد.