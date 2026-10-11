به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون سیاسی اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی گفت: کلیه فرآیند‌های انتخابات در هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا و انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه نقده و اشنویه در تمام شعب شهری و روستایی استان به صورت تمام الکترونیک برگزار می‌شود.

رسول مقابلی با بیان این که تمام شعب اخذ رأی مجهز به تجهیزات الکترونیکی هستند افزود: برای آشنایی بیش از پیش کاربران انتخابات، یک دوره آموزشی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در فرمانداری‌ها و بخشداری‌های استان برگزار شد.

او ادامه داد: دوره نحوه استفاده از دستگاه‌های الکترونیک انتخابات برای عموم مردم نیز در آینده‌ای نزدیک برگزار خواهد شد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان خاطرنشان کرد: در آذربایجان غربی ۲ هزار و ۵۵۳ شعبه اخذ رأی در این دوره از انتخابات پیش بینی شده و استان آماده برگزاری یک انتخابات با شکوه است.

رسول مقابلی شفافیت رأی گیری و به صفر رسیدن خطا‌های انسانی به جهت شمارش الکترونیکی تعرفه‌های برگ رأی را از جمله محسنات برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در استان عنوان کرد و گفت: زمان انتخابات متعاقبا توسط وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور اعلام خواهد شد.