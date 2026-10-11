به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین با هدف افزایش ایمنی خودروها، پیش‌نویس مقررات تازه‌ای را برای نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر طراحی، توسعه و آزمایش محصولات خودروسازان منتشر کرد؛ مقرراتی که در صورت تصویب، استفاده از برخی طراحی‌های جدید، از جمله دستگیره‌های کاملاً مخفی در خودرو‌ها و نمایشگر‌های تاشو یا انعطاف‌پذیر را محدود خواهد کرد.

وزارت صنعت چین اعلام کرده است برخی شرکت‌ها در سال‌های اخیر، مدل‌های جدید خودرو را با سرعت زیاد و بدون انجام آزمایش‌های کافی وارد بازار کرده‌اند؛ روندی که به گفته این وزارتخانه می‌تواند خطر‌های ایمنی و زیست‌محیطی ایجاد کند.

طبق پیش‌نویس منتشرشده، خودروسازانی که از اول سال ۲۰۲۷ برای تأیید مدل‌های جدید اقدام می‌کنند، باید اطلاعات فنی دقیق‌تری درباره طراحی‌های نوآورانه و فرایند‌های آزمایش ارائه دهند. مدل‌هایی که آزمایش‌های کافی نداشته باشند یا اطلاعات نادرست درباره آنها ارائه شود، ممکن است تأییدیه دریافت نکنند.

همچنین شرکت‌هایی که مدل‌هایشان پیش‌تر تأیید شده است، باید تا اول ژوئیه ۲۰۲۷ اطلاعات مربوط به طراحی‌های نوآورانه خود را ارائه کنند. در صورت شناسایی خطر‌های ایمنی و رعایت نکردن الزامات، توقف تولید و فراخوان خودرو‌ها از جمله اقدامات احتمالی خواهد بود.

از دیگر مفاد پیش‌نویس می‌توان به محدودیت استفاده از صندلی‌های چرخان یا موسوم به «بی‌وزنی» هنگام حرکت خودرو و الزام به حفظ کنترل‌های فیزیکی برای عملکرد‌های مهمی مانند چراغ‌ها و برف‌پاک‌کن‌ها اشاره کرد.