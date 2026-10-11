سخنگوی سازمان انرژی اتمی با تاکید بر اینکه ایران با اقتدار منافع ملی خود را پیگیری خواهد کرد؛ گفت: اگر این منافع از مسیر دیپلماسی تأمین شود، چه بهتر، در غیر این صورت، با قدرت و قوت در صحنه‌های نبرد آن را کسب خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «بهروز کمالوندی» سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز یکشنبه در حاشیه همایش بین‌المللی «اکوساید؛ جنایت جنگی خاموش»، در جمع خبرنگاران گفت: مسئولان کشور اشاره کرده‌اند که جمهوری اسلامی ایران هم‌زمان دو مسیر مذاکره و مقاومت را دنبال می‌کند.

وی تصریح کرد: آنچه مسلم است، ایران با اقتدار منافع ملی خود را پیگیری خواهد کرد؛ اگر این منافع از مسیر دیپلماسی تأمین شود، چه بهتر، در غیر این صورت، با قدرت و قوت در صحنه‌های نبرد آن را کسب خواهد کرد.

همایش بین‌المللی «اکوساید؛ جنایت جنگی خاموش» با هدف تبیین و روایت ابعاد حقوقی، انسانی و محیط‌زیستی جنایات جنگی و فجایع زیست‌محیطی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و غزه امروز در سالن همایش سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد. در این همایش «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه و «محمد اسلامی» رئیس سازمان انرژی اتمی به سخنرانی پرداختند.