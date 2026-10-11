مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر اعلام کرد؛ تاکنون بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از روستائیان و عشایر کشور، تحت پوشش این صندوق قرار گرفته‌اند.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، حامد قادرمرزی با بیان اینکه بیش از ۸ میلیون و ۶۳۰ هزار بهره بردار روستایی و عشایر ۱۸ تا ۵۰ سال در کشور فعال هستند، تصریح کرد: این تعداد از هموطنان مان تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نبودند، اما در سال‌های اخیر روند بیمه شدن آنها آغاز شده و در حال اجراست.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر افزود: تاکنون بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از روستائیان عشایر که فاقد هر نوع بیمه‌ای بودند، تحت پوشش صندوق قرار گرفته‌اند که از خدمات از کارافتادگی، بازنشستگی و مستمری بازماندگان بهره‌مند می‌شوند.

محمد ابراهیم حسن نژاد، معاون اقتصادی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری نیز از برنامه ریزی برای ایجاد زمینه‌های اشتغال در مناطق روستایی و عشایری خبر داد و گفت: زنجیره تولید گوشت و تخم مرغ محلی در روستا‌های کشور راه اندازی می‌شود.

وی افزود: برای این منظور بیست نژاد مرغ محلی در ایران شناسایی شده که مراحل تکثیر، توزیع و پرورش آنها توسط خانوار‌های روستایی انجام می‌شود.

آمار رسمی نشان می‌دهد که چهارده درصد اشتغال کشور مبتنی بر کشاورزی و دامداری است.