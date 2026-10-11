معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت از رشد بیش از ۲۵ درصدی میانگین ظرفیت تولید کشور نسبت به ابتدای سال خبر داد و گفت: با وجود افزایش ظرفیت تولید، تأمین مالی، انرژی و مواد اولیه همچنان از مهم‌ترین چالش‌های بنگاه‌های تولیدی است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، رضا انصاری روز یکشنبه در آیین افتتاحیه دومین رویداد بین‌المللی شیراز اکسپو و آرت اکسپو(گردشگری و صنایع دستی)، حفظ ظرفیت تولید و صیانت از منابع ارزی را دو اولویت کوتاه‌مدت وزارت صمت دانست و بر ضرورت رفع موانع تأمین مالی، انرژی و مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی تأکید کرد.



انصاری با اشاره به روند تولید در ماه‌های گذشته گفت: تولید کشور در اسفند و فروردین وضعیت قابل توجهی داشت و از اردیبهشت‌ماه به بعد نیز ظرفیت‌های تولیدی روندی رو به رشد را تجربه کرده‌اند.

او افزود: در ماه‌های گذشته، میانگین ظرفیت تولید کشور بیش از ۲۵ درصد نسبت به ماه ابتدایی سال افزایش یافته است؛ با این حال، میزان تولید در شش‌ماهه نخست امسال هنوز به سطح مدت مشابه سال ۱۴۰۴ نرسیده است.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت، تأمین مالی، انرژی، لجستیک و تأمین نهاده‌های تولید، به‌ویژه ارز مورد نیاز تولیدکنندگان را از مهم‌ترین چالش‌های این بخش برشمرد.

تنوع روش‌های تأمین ارز برای تولیدکنندگان

انصاری با اشاره به اقدامات وزارت صمت برای تسهیل تأمین ارز بخش تولید گفت: با پیگیری‌های وزیر صمت و برگزاری جلسات مستمر با بانک مرکزی، راهکارهایی برای بهینه‌سازی تخصیص ارز و تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین آن دنبال شده است.

او افزود: امکان معامله مستقیم ارز در مرکز مبادله و استفاده آسان‌تر تولیدکنندگان از روش سپرده خود و دیگران برای تأمین ارز مورد نیاز، از ظرفیت‌هایی است که نسبت به اردیبهشت‌ماه امسال توسعه یافته است.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت ادامه داد: در مرکز مبادله ارز، شرایطی فراهم شده است تا صادرکنندگان بتوانند ارز خود را با قیمتی نزدیک به بازار آزاد عرضه کنند، این سازوکار می‌تواند به تأمین نیاز ارزی تولیدکنندگان و تقویت صادرات کمک کند.

انتقاد از افزایش سود نیروگاه‌ها و کاهش حاشیه سود تولید

انصاری با اشاره به آثار قوانین بر هزینه‌های تولید، خواستار بررسی نتایج اجرای قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق شد و گفت: افزایش قیمت برق به‌عنوان یکی از نهاده‌های تولید، فشار بیشتری بر بنگاه‌های صنعتی وارد کرده است.



او با استناد به اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال افزود: براساس اطلاعات شش‌ماهه نیروگاه‌های بورسی، سود خالص عملیاتی این شرکت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹ درصد افزایش یافته است؛ در مقابل، حاشیه سود خالص بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کشور به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است.



معاون صنایع عمومی وزیر صمت با تأکید بر ضرورت ارزیابی آثار سیاست‌های اقتصادی بر تولید گفت: باید بررسی کنیم که چرا هم‌زمان با افزایش سودآوری در صنعت برق، حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی کاهش یافته است.



اعلام کاهش بیش از ۶۰۰ هزار فرصت شغلی صنعتی



انصاری با اشاره به آمار اشتغال صنعتی کشور گفت: براساس آمار رسمی، در بهار ۱۴۰۵ در مقایسه با بهار سال گذشته، بیش از ۶۰۰ هزار فرصت شغلی صنعتی از دست رفته است.



او همچنین به گزارش رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصدی در بهار امسال اشاره کرد و گفت: بخش مهمی از ظرفیت کشور برای خلق تولید ناخالص داخلی آسیب دیده است و برای رفع مشکلات این بخش باید چاره‌اندیشی شود.



درخواست برای اصلاح مقررات مرتبط با تأمین مواد اولیه



معاون صنایع عمومی وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خواستار بررسی و اصلاح مقررات مرتبط با تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان شد.



انصاری گفت: تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه کارخانه‌های خود با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند و در برخی موارد، موضوع منشأ ارز مورد استفاده برای واردات مواد اولیه نیز به مشکلات آنها اضافه می‌کند.



او با تأکید بر لزوم حمایت از تداوم فعالیت واحدهای تولیدی از نمایندگان مجلس خواست هنگام اصلاح قوانین، شرایط فعلی تولیدکنندگان را در نظر بگیرند و برای رفع موانع موجود، راهکارهای قانونی مناسبی در نظر بگیرند.



حفظ تولید در کوتاه‌مدت و توسعه صنعتی در بلندمدت



انصاری با تشریح رویکرد کوتاه‌مدت و بلندمدت وزارت صمت گفت: در کوتاه‌مدت، حفظ ظرفیت تولید و صیانت از منابع ارزی در اولویت قرار دارد؛ اما در بلندمدت باید شرایطی فراهم شود که صنعت کشور از دغدغه حفظ ظرفیت‌های موجود عبور کند و بتواند برای توسعه برنامه‌ریزی کند.



او دانش‌بنیان شدن صنعت را یکی از الزامات توسعه صنعتی دانست و بر افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری، تحقیق و توسعه و پیوند میان دانشگاه و صنعت تأکید کرد.



معاون صنایع عمومی وزیر صمت با اشاره به تجربه توسعه خودروسازی در ایران و کره جنوبی گفت: زمانی که ایران‌ناسیونال، خودروساز کنونی ایران‌خودرو، تولید سالانه ۶۰ هزار دستگاه خودرو داشت، هیوندای فعالیت خود را با تیراژ ۶ هزار دستگاه آغاز کرده بود.



انصاری با تأکید بر اهمیت اقتصاد مقیاس در توسعه بنگاه‌ها افزود: صنعتگران باید مسیر توسعه صنایع کشورهای دیگر را بررسی کنند و با توجه بیشتر به فناوری، دانش و افزایش مقیاس تولید، زمینه ارتقای جایگاه صنعت کشور را فراهم آورند.



او با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در صنایع لوازم خانگی و فناوری‌محور گفت: توسعه صنعتی بدون سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و فناوری امکان‌پذیر نیست.



توسعه صادرات صنعتی و تقویت نشان‌های ملی



انصاری در پایان، توسعه صادرات صنعتی و ارتقای جایگاه محصولات ایرانی در بازارهای جهانی را از اهداف بلندمدت صنعت کشور برشمرد و گفت: با تقویت دانش و فناوری، توسعه تحقیق و توسعه و ایجاد پیوند مؤثر میان علم و صنعت، می‌توان زمینه رشد صنایع و حضور گسترده‌تر برندهای ملی در بازارهای جهانی را فراهم کرد.