رئیس دانشگاه پیام نور همدان گفت: نیم‌سال اول سالتحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، ۲ هزار و ۶۴۸ دانشجو در ۸ مرکز این دانشگاه پذیرش شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، صفی‌الله صفایی افزود: هم‌اکنون ۱۴۲ رشته در مقطع کارشناسی و ۴۱ رشته در مقطع کارشناسی ارشد در ۸ مرکز فعال داریم که فرصت خوبی را برای تحصیل داوطلبان فراهم کرده است.

او با اشاره به آمار دانشجویان و کادر علمی افزود: در حال حاضر ۱۱ هزار و ۴۶۶ دانشجو در مقطع کارشناسی و ۴۰۰ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند که فرایند آموزش آنها توسط ۹۷ عضو هیئت‌علمی هدایت می‌شود.

رئیس دانشگاه پیام نور همدان با تأکید بر حمایت‌های رفاهی از دانشجویان تصریح کرد: در راستای تسهیل امور معیشتی، در بخش وام ودیعه مسکن، ۳۶ میلیارد ریال به ۳۱ دانشجو پرداخت شده است

صفایی درباره تسهیلات شهریه نیز تاکید کرد: در نیم‌سال اول، ۸۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال وام شهریه به ۲۶۱ دانشجو تخصیص یافت. همچنین در نیم‌سال دوم، ۹۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال تسهیلات ودیعه مسکن به ۵۷ دانشجو اعطا شد تا دغدغه‌ای برای ادامه تحصیل دانشجویان وجود نداشته باشد.