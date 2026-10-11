مردم دیار علویان در ۲۲۴مین شب ایستادگی، زیر باران و سرمای پاییزی، عشق و ایمان خود را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دویست و بیست و چهارمین قیام مردم مبعوث دیار علویان در خون‌خواهی امام شهید، مبارزه با دشمنان بشریت، حمایت از ولایت و رزمندگان مقاومت اسلامی، در هجدهمین شب مهرماه سرد مازندران و با بارش الطاف رحمت الهی، جلوه‌ای از اوج عشق، ایمان، لبیک به ندای امام و یاری خدای ناصر و رحمان بود.

مردم مناطق مختلف استان مازندران، در زیر باران و سرمای پاییزی، با جان و دل در این اجتماعات حاضر شدند و این مأموریت الهی را تکلیف و ادای دین خود دانستند. بارش شدید باران و سرمای هوا، نه‌تنها مانع حضور آنان نشد، بلکه بر شور و شوقشان افزود و صحنه‌هایی ماندگار از ایستادگی و ایمان را رقم زد.