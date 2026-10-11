سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف ۶۸ هزار و ۴۵ بسته انواع کاغذ قاچاق به ارزش ۸۰۰ میلیارد ریال در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ حمزه احمدی گفت: پس از اطلاع ماموران پلیس امنیت اقتصادی مبنی بر نگهداری تعداد زیادی کاغذ قاچاق در یک انبار شهر کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام کار‌های اطلاعاتی موفق به شناسایی انبار مورد نظر شده و پس از هماهنگی‌های قضائی نسب به انجام بازرسی‌های لازم اقدام کردند.

سرهنگ احمدی گفت: در بازرسی‌های انجام گرفته ۶۸ هزار و ۴۵ بسته کاغذ قاچاق به ارزش ۸۰۰ میلیارد ریال کشف شد.

وی از تشکیل پرونده‌ای در این راستا جهت تحقیقات تکمیلی خبر داد.