­همزمان با چهارصد و سی و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، طرح ساختاری حریم پایتخت مورد بررسی قرار گرفت و با حداکثر آراء موافق تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران امروز در چهارصد و سی و هفتمین جلسه شورا در جریان بررسی طرح ساختاری حریم پایتخت با بیان اینکه حریم تهران مسئله‌ای مهم و امروز به عنوان یک چالش و تعارض بین سازمان‌ها مطرح است، اظهار کرد: بر اساس تکلیفی که در بند چهارم طرح جامع شهر تهران وجود داشت، طرح راهبردی حریم پایتخت باید توسط شهرداری آماده و در شورا تصویب می‌شد که با همکاری شهرداری تهران این طرح را به جمع بندی رساندیم.

وی همچنین تصریح کرد: این طرح پیوست مفصلی در مورد تعیین کاربری و پهنه بندی اراضی دارد که جزء به جزء به آن پرداخته شده و می‌توان به عنوان یک سند محکم از آن یاد کرد.

همچنین احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در این طرح تکلیف حریم مشخص نشده است، یادآور شد: تمام کسانی که مخالف طرح حریم هستند، از این طرح استقبال نخواهند کرد و از فرمانداری تا استانداری و هیئت تطبیق با آن مخالفت خواهند کرد.

وی افزود: ما در شهرداری می‌پذیریم که ساختاری تعیین شود که تمام شهر‌های اطراف در آن دخیل باشند. علاوه بر این تکلیف درآمد از حریم هم باید مشخص شود.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه استانداری و شورای عالی معتقد است که نباید فعلاً به موضوع مدیریت درآمد در حریم ورود کرد، گفت: بنده پیشنهاد دادم که درآمد را به نسبت جمعیت و مساحت شهر توزیع کرد، اما استانداری و شورای عالی معتقد بودند فعلاً نمی‌توان به این موضوع وارد شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: نظر بر این بود که در ابتدا کاربری‌ها و مسئولیت آن مشخص شود؛ بنابراین مقرر شد در طول مدتی مشخص، شهرداری تهران نحوه مدیریت حریم را اعلام کند. دوستان بنده را متقاعد کردند که برای سهولت در تصمیم گیری، مدیریت حریم را در دو بخش پیش برد.

چمران با بیان اینکه باید جلسات فراوانی با استانداری و فرمانداری شهر‌های حریم برگزار کرد، گفت: این طرح به نفع همه است؛ مگر اینکه شهری بیشتر از حق خود بخواهد که این درست نیست.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری آماده اجرای طرح است، اظهار کرد: مسئله این است که دیگر شهر‌ها آمادگی کافی را ندارند. اگر همه شهر‌ها را وارد نکنیم، موفق نمی‌شویم.

وی با بیان اینکه طرح تقسیمات کشوری با امضای تعداد زیادی از نمایندگان مجلس همراه بود، خاطرنشان کرد: این طرح در حال پیگیری بود، اما به جنگ برخورد کردیم و نیمه کاره ماند.

چمران در مورد ایراد گرفتن از مدیریت حریم گفت: عده‌ای تنها نشسته‌اند و بی جهت ایراد می‌گیرند.

مهدی مزینانی مدیرکل حریم معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: این طرح بر اساس طرح جامع است و مقرر شد حریم تهران برای اولین بار دارای طرح راهبردی شود و در سال ۱۳۹۵ مقرر شد که طرح پهنه بندی پیرو طرح راهبردی مشخص شود.

وی همچنین تصریح کرد: در حریم تهران یک منطقه کلانشهری شکل گرفته که ۲۸ شهر اقماری در آن حضور دارند و شهرداری نمی‌تواند برای همه این شهر‌ها تعیین تکلیف کند.

مزینانی با بیان اینکه طرح تقسیمات کشوری توسط ۱۶۵ نماینده مجلس برای حریم تهران در حال پیگیری است، گفت: با تصویب این طرح، برای اولین بار حریم تهران دارای برنامه‌ای مشخص خواهد شد.

سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران نیز خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای رئیس جمهور کسی در مورد اقدام استانداری تهران در خصوص حریم پایتخت گزارشی به شما ارائه داد که بدانید استانداری پافشاری کرد که حریم تهران از مدیریت یکپارچه به سمت مدیریت در استانداری برود؟

وی ادامه داد: آقای رئیس جمهور در گسترش حاشیه نشینی و از بین رفتن فضای سبز حریم پایتخت حتماً ورود کنید و از تجربیات رئیس شورا و مدیران شهرداری تهران استفاده کنید. نمایندگان مجلس هم بدانند که زیان‌های وضعیت حریم برای تهران کوچک شمرده نشود.

گفتنی است طرح ساختاری حریم پایتخت با حداکثر آراء موافق تصویب شد.