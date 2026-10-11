به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسئولان استانی و شهری با هدف بررسی مشکلات و چالش‌های موجود در مجتمع تجاری و پیگیری موضوع انتقال حوزه علمیه امام خمینی (ره) ارومیه، از این مجتمع بازدید کردند.

محبوبی رئیس‌کل بازرسی آذربایجان‌غربی، رحمانی رضائیه شهردار ارومیه، پناهی رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه، صفری مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی، حجت الاسلام محمدی مدیر حوزه علمیه امام خمینی (ره) ارومیه و جمعی از مدیران شهرداری و دستگاه‌های اجرایی، در بازدیدی میدانی از مجتمع تجاری مسائل و چالش‌های موجود را بررسی کردند.

در جریان این بازدید، راهکار‌های رفع مشکلات موجود و پیگیری موضوع انتقال حوزه علمیه امام خمینی (ره) ارومیه مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین آیدین رحمانی رضائیه شهردار ارومیه، دستورات لازم را برای پیگیری و رفع فوری چالش‌های موجود صادر کرد و بر ضرورت هماهنگی و تعامل بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در حل مشکلات تأکید کرد.