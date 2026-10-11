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پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرماندهی انتظامی شهرستان پردیس در یک عملیات ضربتی، موفق به شناسایی و توقیف انبوه چوب قاچاق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ "مجتبی سهرابی منش" در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز این فرماندهی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشراف اطلاعاتی و رصد میدانی موفق به شناسایی انبار نگهداری چوب قاچاق شدند.
وی افزود: مأموران مبارزه با قاچاق کالا شهرستان پردیس پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه با ورود به انبار نگهداری چوب قاچاق موفق به کشف و توقیف انواع چوب قاچاق شدند.
مجتبی سهرابی منش بیان کرد: برابر اعلام نظر کارشناسان ارزش ریالی چوب کشف شده یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال میباشد که در این خصوص یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی گردید.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ تماس و به پلیس اطلاع دهند.