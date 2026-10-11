مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان بوشهر گفت: خط انتقال برق در شهرک صنعتی برازجان به طول حدود ۹.۵ کیلومتر با برآورد اولیه هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ سیدحسین حسینی اظهار داشت: اجرای این طرح نیازمند تأمین منابع از محل منابع شرکت شهرک‌های صنعتی، وزارت نیرو، توانیر و منابع استانی است و در صورت فراهم شدن حمایت‌های لازم، آمادگی داریم عملیات اجرایی آن را امسال آغاز کنیم.

وی بیان کرد: باتوجه به محدودیت منابع، باید اولویت‌های مهم را مدیریت کرد، اما شرکت شهرک‌های صنعتی آمادگی دارد در هر فرمولی که برای تأمین منابع تعیین شود، سهم خود را تأمین کند و حتی بیش از سهم خود در اجرای خط انتقال اختصاصی مشارکت داشته باشد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تأکید کرد: اجرای هرچه سریع‌تر این خط انتقال به نفع شهرک صنعتی و واحد‌های تولیدی مستقر در آن است و شرکت شهرک‌های صنعتی نیز آمادگی دارد برای تحقق این طرح همکاری لازم را انجام دهد.

حسینی با اشاره به ناحیه صنعتی گزبلند گفت: در خصوص زیرساخت‌های این ناحیه توافق‌هایی انجام شده که بخشی از آنها در سال جاری اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: شرکت شهرک‌های صنعتی باید برای تشکیل و فعالیت شرکت خدماتی در ناحیه صنعتی گزبلند نیز کمک کند تا این شرکت با همکاری مسئولان مربوط تشکیل شود و بتواند امور خدماتی ناحیه را بر عهده بگیرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان بوشهر افزود: چند طرح کوچک دیگر نیز در شهرک صنعتی برازجان وجود دارد که برای اجرای آنها هماهنگی‌های لازم انجام شده است.