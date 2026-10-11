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مدیرکل امور عشایر آذربایجانغربی از پایان فرآیند کوچ پاییزه عشایر استان از مناطق ییلاقی به سمت مراتع قشلاقی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل امور عشایر آذربایجانغربی با اشاره به پایان فرآیند کوچ پاییزه عشایر استان از مناطق ییلاقی به سمت مراتع قشلاقی اعلام کرد: این عملیات گسترده با برنامهریزی منسجم، نظارت دقیق میدانی و بدون ثبت هرگونه حادثه با موفقیت به سرانجام رسید.
جمال امینعشایری اظهار کرد: با پایان فصل گرما و تغییرات اقلیمی در مناطق کوهستانی و بالادست، بازگشت ایلات و خانوارهای عشایری به سکونت گاهها و مراتع قشلاقی بر اساس جدول زمانبندی مشخص و با هماهنگی واحدهای شهرستانی انجام شد.
وی با اشاره به اهمیت تسهیل تردد جامعه تولیدکننده عشایری افزود: پیش از آغاز و در حین فرآیند کوچ، تیمهای نظارتی ادارهکل امور عشایر وضعیت ایلراهها، ایمنی مسیرها، گذرگاههای سنتی و بهویژه دسترسی مطمئن به منابع آب شرب انسان و دام را به صورت مستمر پایش کردند تا آسایش خانوادهها و سلامت دامهای آنان بهطور کامل حفظ شود.
مدیرکل امور عشایر آذربایجانغربی همافزایی سایر نهادها و دستگاههای اجرایی استان را در تسهیل این جابهجایی بسیار مؤثر دانست و تصریح کرد: اولویت اصلی مجموعه، رفع موانع کالبدی در ایلراهها، پیشگیری از خسارات احتمالی جادهای و طبیعی و در نهایت تضمین امنیت کوچ بود؛ علاوه بر این، مدیریت زمان ورود به قشلاق با هدف حفظ توازن پوشش گیاهی و پایداری چرای دام در مراتع با حساسیت بالایی دنبال شد.
امینعشایری خاطرنشان کرد: جامعه عشایری استان نقش ارزندهای در تأمین پروتئین، محصولات لبنی و اقتصاد مولد منطقه ایفا میکنند و حمایت از معیشت و زیرساختهای تردد این قشر زحمتکش در اولویت برنامههای اجرایی قرار دارد.