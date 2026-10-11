معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از اتمام عملیات تعمیراتی واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده در ۴۰۷ شهر کشور تا پایان آبان امسال خبر داد و اعلام کرد: طرح‌های احداثی واحد‌های تخریبی نیز طبق زمان‌بندی دقیق تا پایان سال ۱۴۰۶ تکمیل و به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید جودی با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های نوسازی و بازسازی در مناطق جنگ‌زده، اظهار داشت: بلافاصله پس از پایان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، تیم‌های ارزیاب فنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کار پایش خسارت‌ها را در ۲۴ استان و ۴۰۷ شهر تحت مسئولیت این نهاد آغاز کردند.

وی با اشاره به ابعاد خسارات واردشده به بافت‌های مسکونی افزود: بر اساس ارزیابی‌های میدانی، واحدهای مسکونی نیازمند تعمیرات (از خسارات جزئی تا اساسی) و واحد های مسکونی کاملاً تخریبی و نیازمند احداث مجدد شناسایی شدند.

پیشرفت ۹۰ درصدی عملیات تعمیراتی

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درباره روند اجرای تعمیرات تصریح کرد: با سازمان‌دهی نیروهای اجرایی و تأمین به‌موقع مصالح، عملیات بهسازی و تعمیربیشتر واحد های مسکونی به اتمام رسیده و واحدهای باقیمانده نیز بر اساس جدول زمان‌بندی تا پایان آبان‌ماه سال جاری (۱۴۰۵) به مالکان تحویل داده می‌شود.

آغاز ساخت واحد های تخریبی

جودی در خصوص پروژه‌های نوسازی و احداث واحدهای تخریب‌شده گفت: عملیات اجرایی واحدها آغاز شده و پروژه‌ها در مراحل مختلف فونداسیون، اسکلت و سفت‌کاری قرار دارند. مابقی واحدها نیز به‌زودی وارد فاز اجرایی می‌شوند و کل بسته احداثی تا پایان سال ۱۴۰۶ تحویل داده خواهد شد.

پرداخت ودیعه مسکن به خانوارها

معاون امور بازسازی بنیاد مسکن همچنین به اقدامات حمایتی برای اسکان موقت اشاره کرد و یادآور شد: طبق پایش‌ها، واحدهای مسکونی که به دلیل شدت آسیب و تخریب ساختاری یا طولانی‌شدن دوره تعمیرات (بیش از ۶ ماه)، به‌طور کامل غیرقابل سکونت تشخیص داده شدند ، برای تمامی مالکان این واحدها ودیعه مسکن و تسهیلات اسکان موقت تأمین و پرداخت شد تا در دوران احداث و بازسازی دغدغه سرپناه نداشته باشند.