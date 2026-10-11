به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون سیاسی اجتماعی استانداری آذربایجان غربی گفت:برای تربیت و پرورش نیروی انسانی متخصص وکارآمدباید مهندسی انسانی طراحی شود تابتوانیم برای ارتقا کار‌هایی انجام دهیم.

رسول مقابلی درجلسه شورای آموزش و پرورش و پشتیبانی سوادآموزی استان افزود:برای عدالت آموزشی واینکه دانش آموزان نقاط کمتر توسعه یافته از تحصیلات آموزشی مطلوب محروم نشوند، شورا‌های آموزش وپرورش بهترین بستر تصمیم گیری هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هم گفت:آذربایجان غربی هم اکنون باکسری ۳هزار معلم و ۱۰ هزار کلاس درس روبروبوده است.

علی اکبر صمیمی افزود:براساس تکالیف برنامه هفتم توسعه، سهم آموزش‌های مهارتی دراستان باید به ۵۰ درصد برسد که برای دستیابی به این هدف نیازمند ارتقای ۱۲درصدی وضعیت موجود در۳/۵سال آینده هستیم.