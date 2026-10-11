اردوی آماده سازی تیم‌های ملی تفنگ و تپانچه برای حضور در مسابقات جهانی و کسب سهیمه المپیک از ۲۰ مهر آغاز می‌شود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی آماده‌سازی تیم‌های ملی تفنگ و تپانچه کشورمان از ۲۰ مهر آغاز و تا ۸ آبان ادامه دارد.

در رشته تفنگ، نجمه خدمتی، شرمینه چهل امیرانی، هلیا خمسه، ساینا تیموری و امیرمحمد نکونام در این اردو حضور دارند. هدایت این تیم بعهده محمد زائر رضایی به‌عنوان سرمربی است و امیرحسین گلپسند و محمدحسین کریمی نیز به‌عنوان مربیان، کادر فنی تیم را همراهی می‌کنند.

همچنین در رشته تپانچه، هانیه رستمیان، سامیه یاسی و وحید گل‌خندان تمرینات آماده‌سازی خود را زیرنظر مریم سلطانی، سرمربی این تیم، دنبال می‌کنند.

این اردو با هدف ارتقای آمادگی فنی و جسمانی ملی‌پوشان و برای حضور در مسابقات جهانی و توزیع سهمیه المپیک برگزار می‌شود.

مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان و نخستین مرحله توزیع سهمیه المپیک از ۱۰ تا ۲۳ آبان در دوحه قطر برگزار می‌شود.