مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: فردا، از چند سامانه از جمله «پست من» به نشانی my.post.ir رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمد احمدی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست در نشست خبری که امروز به مناسبت روز ملی پست برگزار شد با بیان اینکه سامانه پست من به نشانی my.post.ir فردا رونمایی می‌شود افزود: این سامانه دو بخش دارد که یک بخش آن به موضوع کد پستی و طرح ملی جی نف و خدمات آن اشاره دارد و با عنوان "نشانیت" در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و بخش دیگر به ارائه خدماتی در زمینه مرسولات پستی می‌پردازد.

مدیر عامل شرکت پست با اشاره به تکمیل طرح جی نف یا همان "نشانی گذاری مکان محور کشور " گفت : در توسعه و رشد طرح جی نف در حوزه روستایی به ۷۵ درصد رشد رسیدیم و در حوزه شهری نیز تا پایان سال به ۹۵ درصد رشد خواهیم رسید.

احمدی اضافه کرد: شماره گذاری مجازی معابر و ساختمان‌ها بدون پلاک در ۲۰۰ شهر و روستا نیز از دیگر دستاورد‌های شرکت ملی پست است که در سامانه پست قابل مشاهده خواهد بود.

مدیرعامل شرکت پست ادامه داد: هوشمندسازی خدمات پستی در چند لایه تعریف شده از جمله تفکیک مرسولات که سال گذشته در سه استان فعال شد و در این هفته در با استقرار تجهیزات سورتینگ در استان‌های قزوین و قم و تا پایان سال نیز در ۵ استان راه اندازی و تکمیل خواهد شد.

احمدی با اشاره به دیگر خدمات پستی شرکت ملی پست افزود: از این پس ارائه خدمات شرکت ملی پست در شبکه اجتماعی سروش پلاس هم راه اندازی می‌شود .

وی ، ربات پستچی را یکی دیگر از نوآوری‌های شرکت ملی پست برشمرد که از فردا برای ارائه خدمات پستی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.