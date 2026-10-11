رئیس جمهور در جشن لبخند وطن با تاکید بر اینکه اگر همه با هم باشیم، ایرانِ پرقدرت و با صلابت در تمامی زمینه‌ها می‌سازیم گفت: همه باید با هم دوست و کمک و پشتیبان هم باشیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان روز یکشنبه در جشن لبخند وطن که به مناسبت "هفته ملی کودک" برگزار شد طی سخنانی با در دست گرفتن دو چوب، گفت: وقتی به مدرسه می‌رفتیم داستانی در کتاب‌ها برای ما می‌گفتند، این داستان این بود که پدری وقت مرگش فرا می‌رسد؛ فرزندانش را صدا می‌کند. یکی از چوب‌ها را به دست آنان می‌دهد و می‌گوید چوب را بشکنید، همه یک چوب را می‌شکنند، سپس پدر خانواده همه چوب‌ها را در کنار هم قرار می‌دهد و می‌گوید حالا آن را بشکنید که هیچ کس نتوانست چوب‌ها را بشکند.

وی سپس کودکان را خطاب قرار داد و با طرح پرسشی مبنی براینکه فکر می‌کنید چرا نتوانستند چوب‌ها را بشکنند؟، افزود: وقتی همه اینها با هم شدند نمی‌توان آن را شکست. معنی حرف این است، اگر با هم یکی شویم نمی‌توانند ما را شکست دهند، ولی اگر تنها باشیم ما را له می‌کنند.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه همه باید با هم باشیم و با یکدیگر دوست باشیم، اظهار کرد: ما باید به هم کمک کنیم و پشتیبان هم باشیم، آن وقت ایرانیِ پرقدرت و با صلابت می‌سازیم که در تمام زمینه‌ها می‌توانیم رشد کنیم. باید از نظر علمی، خدمت به هم و انسانیت به یکدیگر کمک کنیم.

پزشکیان گفت: این داستانی بود که امروز از دوران کودکی به یادم آمد و آن را برای شما بیان کردم. معنی این داستان این است که اگر همه با هم باشیم قدرتمند می‌شویم، اما اگر با هم دعوا کنیم دشمن می‌تواند به ما ضربه بزند، دشمن نباید جسارت این کار را داشته باشد. همه باید دست به دست هم تا با قدرت پیش برویم.

در حاشیه این مراسم دو کودک با اهدا تابلویی به رئیس‌جمهور از زحمات وی قدردانی کردند.