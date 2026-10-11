رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از آغاز صدور الکترونیکی اسناد اشخاص حقوقی از اول آبان‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد و تأکید کرد: با عملیاتی‌شدن این فرایند، جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان هفتمین کشور به جمع کشور‌های دارای صدور الکترونیکی اسناد خواهد پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن بابایی در آیین تکریم و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان سمنان، سامانه وثایق الکترونیکی را از تازه‌ترین دستاورد‌های سازمان ثبت برشمرد و افزود: اطلاعات حدود ۳۰ میلیون ملک در این سامانه ثبت شده و دسترسی‌های لازم نیز برای قضات فراهم آمده است. از پنج فرایند پیش‌بینی‌شده در این حوزه، سه فرایند به‌صورت مستقیم از سوی سازمان ثبت انجام شده است.

وی با تشریح کارکرد‌های این سامانه در تسهیل فرآیند‌های قضایی تصریح کرد: با استفاده از این ظرفیت، متهمان می‌توانند با اعلام کد ملی، در کمتر از دو دقیقه ملک موردنظر خود را برای تأمین وثیقه به مرجع قضایی معرفی کنند. این اقدام ضمن حذف هزینه کارشناسی در فرایند مربوط، موجب تسریع در رسیدگی و کاهش تشریفات اداری شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ارائه خدمات سریع، کم‌هزینه و بدون منت به مردم را از راهبرد‌های مورد تأکید رئیس قوه قضائیه دانست و خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای کاهش هزینه‌ها و تسهیل دسترسی مردم به خدمات، مصداق عملی این رویکرد است و سامانه وثایق الکترونیکی از دستاورد‌های کم‌نظیر در این زمینه به شمار می‌رود.

بابایی در ادامه از ایجاد بانک سهامداران به‌عنوان یکی دیگر از اقدامات تحول‌آفرین سازمان ثبت یاد کرد و گفت: این بانک به‌زودی فعال خواهد شد و با بهره‌برداری از آن، امکان استفاده از سهام اشخاص در فرآیند‌هایی نظیر تأمین وثایق بانکی فراهم می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند به تسهیل امور فعالان اقتصادی و بهره‌گیری مؤثرتر از دارایی‌های مالی آنان کمک کند.

وی همچنین با اشاره به برنامه سازمان ثبت برای توسعه صدور الکترونیکی اسناد مالکیت اظهار کرد: از اول آبان‌ماه سال ۱۴۰۵، اسناد مربوط به اشخاص حقوقی به‌صورت الکترونیکی صادر خواهد شد و در ادامه، صدور الکترونیکی اسناد اشخاص حقیقی نیز در دستور کار قرار دارد.