رئیس اداره بهزیستی شهرستان شهریار از همکاری‌های گسترده شهرداری وحیدیه برای تبدیل این شهر به شهری پیشرو در ارائه خدمات به سالمندان و معلولان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خدامعلی نورانی با اشاره به مشارکت شهرداری وحیدیه برای ارائه خدمات بهتر به سالمندان و معلولان گفت: شهر توسعه یافته، شهری است که برای تمام شهروندان خدمات مطلوب ارائه کند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان شهریار با بیان اینکه شهر وحیدیه در این خصوص پیشرو است افزود؛ با همکاری شهرداری وحیدیه، اقداماتی در این شهر در حال انجام است.

شهردار وحیدیه نیز از امضای تفاهم‌نامه نامه ایی با مجموعه بهزیستی برای ارائه خدمات ویژه خبر داد.

سلامت بخش افزود: طبق این تفاهم‌نامه، زیرساخت‌هایی در شهر فراهم خواهد شد تا خدماتی بهتر و بروز به جامعه سالمندان و معلولان ارائه شود .