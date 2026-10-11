معاون عمرانی منطقه ۶ شهرداری کرج از بهسازی ۷۵ درصدی معابر شهرک گلشهر خبر داد و گفت: تلاش می‌شود با اجرای مراحل جدید و تکمیل بخش‌های باقی‌مانده ، روند بهسازی معابر شهرک گلشهر بزودی تکمیل می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، محمد روستایی، در گفت‌وگوی زنده تلفنی با برنامه رادیویی «البرز من سلام» صدا و سیمای استان درباره آخرین وضعیت پروژه اتصال بلوار شهید شمس به بلوار شهید رجایی گفت: عملیات اجرایی این پروژه ادامه دارد، اما مشکلات مربوط به تملک برخی املاک واقع در مسیر، روند پیشرفت آن را با کندی مواجه کرده است بگونه ای که از مجموع حدود ۲۶ هکتار زمین مورد نیاز، نزدیک به ۲۰ هکتار تعیین تکلیف شده و پیگیری‌های قانونی برای مشخص شدن وضعیت اراضی باقی‌مانده ادامه دارد.

روستایی تصریح کرد: پس از تکمیل فرایند تملک و تحویل زمین‌ها، عملیات جدول‌گذاری و آسفالت مسیر اجرا خواهد شد و در صورت رفع موانع موجود، پیش‌بینی می‌شود پروژه طی شش تا هفت ماه آینده به پایان برسد و اتصال دو بلوار برقرار شود.

وی در پاسخ به گلایه یکی از شهروندان درباره باقی ماندن نخاله‌های ساختمانی و مصالح در حاشیه بلوار باهنر اظهار کرد: بخشی از عملیات عمرانی این محدوده پیش از آغاز سال انجام شده و احتمال دارد مقداری از نخاله‌ها در محل باقی مانده باشد که موضوع برای پیگیری از پیمانکار و جمع‌آوری ضایعات در دستور کار قرار گرفته است و مرحله بعدی عملیات عمرانی بلوار باهنر نیز برای هفته‌های آینده برنامه‌ریزی شده و اقدامات لازم برای ادامه اجرای طرح و ساماندهی این محدوده پیگیری می‌شود.

معاون عمرانی منطقه ۶ شهرداری کرج در ادامه، درباره مطالبه ساکنان محله حصارک برای ترمیم آسفالت خیابان فاضلی و کوچه محمد کمال‌نژاد گفت: معابر محلی این محدوده در برنامه بهسازی قرار دارند و مراحل قانونی انتخاب پیمانکار آسفالت انجام شده و پیمانکار فعالیت خود را در سطح منطقه آغاز کرده است.