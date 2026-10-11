به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مختار یوردخانی گفت : ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور سمنان ۱۴۰۵ یکی از روش‌های پذیرش دانشجو در این دانشگاه محسوب می‌شود که متقاضیان می‌توانند بدون شرکت در آزمون سراسری و بر اساس سوابق تحصیلی برای ادامه تحصیل اقدام کنند.

وی افزود: داوطلبان علاقه‌مند باید ابتدا رشته‌های ارائه شده را بررسی کرده و در صورت دارا بودن شرایط لازم، مراحل ثبت نام را در زمان مقرر انجام دهند.

این پذیرش معمولا در دو نوبت مهر و بهمن برگزار شده و فرصت مناسبی برای ورود علاقه‌مندان به مقاطع مختلف تحصیلی فراهم می‌کند.