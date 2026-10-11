تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان در دیداری تدارکاتی با نتیجه ۸ بر یک مقابل تیم جوانان به برتری رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار دوستانه دو تیم ملی فوتسال بانوان بزرگسالان و جوانان امروز در مرکز ملی فوتبال برگزار شد و در پایان، شاگردان شهرزاد مظفر موفق شدند تیم جوانان را با نتیجه ۸ بر یک شکست دهند.

برای تیم ملی فوتسال بانوان فهسیه قنبری (۲)، مهتاب بنایی، مارال ترکمان (۲)، مریم سید (۲)، شقایق معتمدی گل به ثمر رساندند.

تک گل تیم جوانان را زهرا امینی به ثمر رساند.

این دیدار در راستای برنامه‌های آماده‌سازی دو تیم و با هدف ارزیابی شرایط فنی و تاکتیکی بازیکنان برگزار شد تا کادر‌های فنی بتوانند ضمن بررسی عملکرد ملی‌پوشان، نقاط قوت و ضعف آنها را در شرایط مسابقه مورد ارزیابی قرار دهند.

شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان بزرگسالان، به همراه فاطمه شریف، سرمربی تیم جوانان، در جریان این مسابقه عملکرد بازیکنان را از نزدیک زیر نظر گرفتند و با آنالیز فنی ملی‌پوشان، شرایط آنها را در بخش‌های مختلف بازی بررسی کردند.

در ادامه این بازی دوستانه، بازیکنان دو تیم در پایان مسابقه به تمرین ضربات پنالتی پرداختند و این بخش از تمرینات نیز با هدف افزایش آمادگی و تقویت مهارت‌های فردی ملی‌پوشان برگزار شد.

گفتنی است، برگزاری مسابقات دوستانه در کنار تمرینات منظم، از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند به افزایش هماهنگی تیمی، ارتقای سطح آمادگی بازیکنان و آمادگی هرچه بیشتر ملی‌پوشان برای رقابت‌های پیش‌رو کمک کند.

اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال بانوان پس از برگزاری این دیدار تدارکاتی به پایان رسید.