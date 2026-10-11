به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ مسعود تقدیسی جانشین فرمانده انتظامی استان د سمنان گفت : با اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران انتظامی شاهرود حین کنترل عبور و مرور خودرو‌ها در محور مواصلاتی مشهد - تهران به یک دستگاه تریلی مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: پلیس در بازرسی خودرو، انواع مواد غذایی غیر مجاز، البسه و سیگار که هیچ یک مدارک قانونی و معتبر گمرکی نداشتند کشف و ضبط شد.

ارزش کالا‌های قاچاق مکشوفه برابر اعلام کارشناسان بیش از ۲۵ میلیارد ریال برآورد شده است ؛ پرونده در این رابطه تشکیل و راننده متخلف برای انجام مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.