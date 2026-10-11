به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمدحسین زندویان بیان کرد: بر اساس گزارش سازمان سینمایی، سمعی و بصری در مجموع ۲۸ هزار و ۶۳۰ دانش‌آموز در استان‌های مختلف کشور به تماشای فیلم‌های منتخب جشنواره نشستند.

وی افزود: استان بوشهر در کنار استان‌های اصفهان، قم، مازندران، گلستان و خراسان رضوی در شمار ۶ استان دارای بیشترین میزان استقبال دانش‌آموزان از اکران فیلم‌های این جشنواره قرار گرفت.

زندویان ابراز امیدواری کرد: با تداوم چنین برنامه‌هایی، زمینه حضور گسترده‌تر کودکان و نوجوانان در رویداد‌های فرهنگی و هنری فراهم شود.