رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین از شناسایی دو انبار متخلف در حوزه مواد غذایی و صنعتی خبر داد که به دلیل عدم ثبت در سامانه جامع انبارها، پرونده‌ای به ارزش بیش از ۲۸ میلیارد ریال برای آن‌ها تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وحید تاجیک گفت: در راستای اجرای برنامه‌های نظارتی و با هدف شناسایی انبار‌های فاقد ثبت در سامانه جامع انبارها، بازرسان این اداره با همکاری پلیس امنیت اقتصادی موفق به شناسایی دو انبار متخلف شدند.

وی افزود: در جریان بازرسی‌ها، یک انبار نگهداری مواد غذایی شامل انواع نوشیدنی، شوینده و محصولات سلولزی و همچنین یک انبار نگهداری انواع رنگ و تینر، به دلیل ثبت‌نکردن موجودی کالا در سامانه جامع انبارها، مشمول تخلف شناخته شدند.

تاجیک افزود: در همین راستا، پرونده تخلف این دو انبار به ارزش مجموع ۲۸ میلیارد و ۴۸۵ میلیون ریال تشکیل و متخلفان برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط معرفی شدند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین با تأکید بر ضرورت ثبت قانونی انبار‌ها و موجودی کالا‌ها گفت: بر اساس ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی نگهداری‌کنندگان کالا موظف‌اند با مراجعه به سامانه جامع انبار‌ها به نشانی nwms.ir، نسبت به ثبت انبار و انجام تشریفات قانونی اقدام کنند.