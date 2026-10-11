معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر از کسب رتبه دوم استان در تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری و پیگیری موانع و مشوق‌های حمایتی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نجمه پورمقدم اظهار داشت: استان بوشهر در تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری گردشگری موفق به کسب رتبه دوم شده است که این موفقیت نشان‌دهنده ظرفیت‌های قابل‌توجه استان برای جذب سرمایه‌گذاران و توسعه زیرساخت‌های گردشگری است.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای امکان ورود ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز و متناسب با تأسیسات گردشگری با معافیت از عوارض گمرکی است.

پور مقدم تأکید کرد: پیگیری این مشوق‌های قانونی می‌تواند در صورت فراهم‌شدن الزامات اجرایی، به کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل اجرای پروژه‌های گردشگری و افزایش انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان کمک کند.

وی بیان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، رفع موانع سرمایه‌گذاری و معرفی فرصت‌های مستعد استان بوشهر از اولویت‌های حوزه سرمایه‌گذاری گردشگری است و این موضوعات با هدف تقویت مشارکت بخش خصوصی و تسریع در اجرای طرح‌های گردشگری دنبال می‌شود.