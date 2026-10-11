\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0642\u0631\u0639\u0647 \u06a9\u0634\u06cc \u0644\u06cc\u06af \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0641\u0648\u062a\u0633\u0627\u0644 \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06f1\u06f5 \u062a\u06cc\u0645 \u062f\u0631 \u062f\u0648 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n