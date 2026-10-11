شرکت کنندگان در تجمع‌های شبانه اصفهان، اظهارات بی پایه و اساس ضدایرانی و اقدامات مداخله جویانه وزیر امور خارجه آمریکا را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم همیشه در صحنه اصفهان با اشاره به پیشینه کهن تمدن ایران و ایستادگی ایرانیان در برابر تهدید‌های تاریخی، اظهارات بی اساس مارکو روبیو را نشانه‌ای از مخالفت با اقتدار و استقلال ایران اعلام و تأکید کردند که هویت و تمدن ایرانی با تهدید و فشار از بین نخواهد رفت.

مردم اصفهان در دویست و بیست و چهارمین شب از اجتماعات شبانه، گزافه‌گویی مارک روبیو و ایران ستیزی دولت آمریکا را به شدت محکوم کردند.