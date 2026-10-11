به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، به مناسبت ۱۸ مهرماه، سالروز آغاز سی‌وپنجمین سال تأسیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، آرش زره‌تن لهونی، استاندار کردستان، با حبیب سلیمانی، رئیس واحد استانی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، و روسای مراکز آموزش علمی‌کاربردی استان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

استاندار کردستان در این دیدار با اشاره به اهمیت آموزش‌های مهارت‌محور اظهار کرد: رشته‌های مهارتی این دانشگاه می‌تواند با تربیت نیروی انسانی متخصص و متناسب با نیاز‌های بازار کار، زمینه‌ساز توسعه اقتصادی استان باشد.

حبیب سلیمانی، رئیس واحد استانی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کردستان، نیز با قدردانی از توجه استاندار به مجموعه دانشگاه گفت: با توجه به نگاه توسعه‌محور مدیریت ارشد استان به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، دانشگاه جامع علمی‌کاربردی می‌تواند به‌عنوان بازوی اجرایی استان در حوزه مهارت‌آموزی و اشتغال‌زایی جوانان ایفای نقش کند.

وی افزود: این دانشگاه با تمرکز بر آموزش‌های کاربردی و مهارت‌محور، درصدد است فارغ‌التحصیلانی توانمند و برخوردار از مهارت‌های مورد نیاز بازار کار تربیت کند و زمینه ورود مؤثرتر آنان به عرصه اشتغال را فراهم آورد.

توسعه آموزش‌های مهارتی و هماهنگی بیشتر میان مراکز آموزشی و نیاز‌های واقعی بازار کار، از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در مسیر توانمندسازی جوانان و تقویت اقتصاد کردستان مورد توجه قرار گیرد.