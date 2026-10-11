رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر لزوم ثبت سند مالکیت واحدهای مسکونی مهر و نهضت ملی مسکن تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حسن بابایی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سمنان گفت: بخش عمده ای از ۸۵۰ هزار واحد مسکن مهر در کشور سند ندارند و پیگیری مشکلات ثبتی این واحد‌ها ضروری است.

وی همچنین به موضوع واگذاری اراضی و واحد‌های مرتبط با نهضت ملی مسکن به وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت : پیگیری این مساله به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده است .

معاون قوه قضاییه همچنین با اشاره به اجرای شناسه یکتای فنی ۱۶ رقمی پروانه ساختمانی در استان سمنان گفت: اجرای این سامانه، زمینه ساماندهی اطلاعات پروانه‌های ساختمانی را فراهم می‌کند و فرآیند‌های مرتبط با پیش‌فروش ساختمان و نقل‌وانتقال املاک نیز باید در چارچوب ضوابط قانونی و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عدالت‌محوری، افزایش سرعت ارائه خدمات و توسعه سامانه‌های الکترونیکی را از اولویت‌های این سازمان برشمرد و گفت: الکترونیکی شدن فرآیند‌های قضایی و ثبتی، از جمله صدور قرار تأمین و وثیقه قضایی، می‌تواند در کاهش زمان رسیدگی به امور و پیشگیری از وقوع جرم مؤثر باشد.

در شورای قضایی استان سمنان که با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد ؛ از خدمات فرزاد میررضایی قدردانی و سجاد حسن‌پور به‌عنوان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان سمنان معرفی شد.

در این مراسم همچنین ۸۰۰ سند مالکیت شامل ۳۰۰ سند برای شهرک‌های صنعتی، ۲۰۰ سند برای حوزه راه و شهرسازی، ۱۰۰ سند برای اوقاف و ۲۰۰ سند برای اشخاص حقیقی و روستاییان استان سمنان اهدا شد.

این اسناد با هدف تثبیت مالکیت، ساماندهی وضعیت ثبتی املاک و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به دستگاه‌های اجرایی و مردم صادر و اهدا شده‌اند.

اجرای شناسه یکتای پروانه ساختمانی در استان سمنان.