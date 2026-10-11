عملیات آزادسازی و تعریض مسیر ورودی روستای خاوه در استان قم به مساحت ۴۰۰۰ مترمربع با هدف رفع نقاط حادثه‌خیز و تسهیل ترافیک، با مشارکت مردم و مسئولان استانی و شهرستانی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بخشدار فردو از آغاز عملیات اجرایی آزادسازی مسیر در ورودی روستای خاوه خبر داد و گفت: این طرح یکی از مطالبات دیرینه اهالی و ضرورت‌های ترافیکی منطقه بود که با تخریب دیوارهای حاشیه خیابان اصلی کلید خورد.

مهدی رجبی با اشاره به اهمیت این طرح زیرساختی افزود: این اقدام با پیگیری‌های مستمر و حمایت‌های معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم و فرماندار شهرستان کهک و همچنین نگاه ویژه به توسعه زیرساخت‌های روستایی محقق شده است.

وی ضمن قدردانی از نقش کلیدی مدیرکل امور روستایی استانداری، رئیس شورای اسلامی شهرستان کهک و کمیته تصویب طرح‌های هادی، همدلی مردم و مالکین را رکن اصلی این پروژه دانست و گفت: همراهی مالکین محترم برای آزادسازی این عرصه، الگوی موفقی از مشارکت مردمی در اجرای طرح‌های عمرانی است.

بخشدار فردو در پایان با اشاره به لزوم اجرای عملیات تسطیح مسیر، از اهالی، مسافران و گردشگران خواست تا پایان عملیات، ضمن توجه به علائم هشداردهنده و رعایت اصول رانندگی، در این محور با احتیاط تردد کنند.