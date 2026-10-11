شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۱۹ مهر ۱۴۰۵ پس از چند روز بازدهی مثبت با کاهش ۰.۲۷ درصدی و افت ۲۲ هزار ۵۹۷ واحدی به ۸ میلیون و ۲۴۲ هزار واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۰.۳۴ درصدی و افت ۷ هزار و ۲۹۷ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۱۶۵ هزار واحد ایستاد.

امروز ۴ هزارو ۸۱۳ میلیارد تومان پول از سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه صنایع نیروگاهی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۵۵ هزار و ۲۸۸ میلیارد تومان رسید که در مقایسه باروز‌های گذشته افزایش را نشان می‌دهد

امروز در مجموع ۳۸ درصد بازار معادل حدود ۳۲۲ نماد در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.