فعالیت سامانه بارشی در خراسان شمالی و تکاپوی دستگاه‌های اجرایی برای رساندن خدمات به مناطق درگیر با سیل و آبگرفتگی معابر ادامه دارد.

فعالیت سامانه بارشی در خراسان شمالی و تکاپوی دستگاه‌های اجرایی و ذیربط برای رساندن خدمات به مناطق درگیر با سیل و آبگرفتگی معابر در شهرستان های بجنورد ، شیروان و سملقان ادامه دارد .

بارش باران از دیشب در خراسان شمالی آغاز شده و همچنان ادامه دارد .

اداره کل هواشناسی استان هم با صدور هشدار سطح زرد از ادامه فعالیت سامانه بارشی بصورت بارش باران تا فردا خبر داد.