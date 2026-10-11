محمد نوذری، استاندار قزوین، با تأکید بر ضرورت انطباق استقرار واحد‌های صنعتی و کشاورزی با طرح‌های آمایش سرزمین، خواستار حمایت از صنایع دانش‌بنیان و تکمیلی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان قزوین، موضوعات راهبردی حوزه انرژی و آمایش زمین از محور‌های اصلی گفت‌و‌گو‌ها بود. در این راستا، رحمانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه، بر ضرورت ایجاد ظرفیت ۴۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سطح استان تأکید کرد. وی مقرر کرد که مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در راستای تحقق این هدف، برنامه‌ریزی لازم را جهت نصب سامانه‌های پنل‌های خورشیدی بر روی بام ساختمان‌های اداری استان آغاز کنند.

محمد نوذری، استاندار قزوین نیز در این جلسه با تمرکز بر حوزه کشاورزی و صنعت، اعلام کرد که استقرار واحد‌های مرغداری و گاوداری باید دقیقاً بر اساس طرح‌های آمایش صورت گیرد؛ وی خاطرنشان کرد که در حال حاضر استقرار این واحد‌ها در برخی مناطق حساس، ممنوع است.

استاندار قزوین با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی و کمبود منابع آب، سیاست جدید استان را حمایت از صنایعی دانست که به زنجیره تولید و صنایع تکمیلی کمک می‌کنند. نوذری تأکید کرد: «سیاست استان حمایت از استقرار صنایع دانش‌بنیان و زنجیره‌ای است؛ در غیر این صورت، استقرار واحد‌های صنعتی پرمصرف یا دارای مشکلات زیست‌محیطی و بحران آب، با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد شد.»

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌ها و جاذبه‌های بالای استان برای جذب سرمایه‌گذاری، بر لزوم رعایت استاندارد‌های محیط‌زیستی در تمامی فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد.