به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ توحید فارسی گفت:در پی کسب خبری مبنی بر تهیه، نگهداری و فروش اشیای اصل و تقلبی در یک واحد مسکونی در یکی از محلات شهرستان مراغه موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

وی افزود:ماموران با اشراف اطلاعاتی و شگرد‌های خاص پلیسی این واحد مسکونی را شناسایی و پس از هماهنگی لازم قضایی به همراه یگان حفاظت میراث فرهنگی در بازرسی از این واحد مسکونی تعداد اشیای تقلبی را کشف کردند که کارشناسان ارزش آن را در حدود ۱۰ میلیارد ریال اعلام کردند و در این رابطه یک نفر متهم دستگیر که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ فارسی قاچاق اشیای عتیقه را تاراج هویت تاریخی و فرهنگی جامعه برشمرد و از شهروندان خواست برای حراست از میراث و هویت تاریخی و فرهنگی کشور با پلیس همکاری کرده و هرگونه اطلاعات و اخباری در این زمینه را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.