سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: پس از صدور هشدار نارنجی و زرد برای برخی استان‌ها ۲۸۰۰ تیم عملیاتی و ۱۷۵۰ ماشین‌های عملیاتی در حال آماده باش هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما امید محترمی سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: پس از صدور هشدار نارنجی و زرد برای برخی استان‌ها ۲۸۰۰ تیم عملیاتی و ۱۷۵۰ ماشین‌های عملیاتی و مهندسی در حال آماده باش هستند.

وی با اشاره به اینکه استان گلستان بیشترین بارش را در روز‌های گذشته داشته است تصریح کرد: در ۱۸ روزی که از سال آبی می‌گذرد ۳۵ سیلاب در کشور رخ داده که در آنها ۴ نفر فوت کردند که هر ۴ نفر در سیلاب‌های استان خوزستان فوت کردند.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور افزود: در استان گلستان ۱۹ روستا دچار قطعی برق شدند و مسیر ۱۸ روستا مسدود شد.