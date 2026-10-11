به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از آغاز فصل برداشت سنجد از باغ‌ها و حاشیه اراضی زراعی و پیش‌بینی تولید حدود ۳۵ تن از این محصول در استان خبرداد. شبنم جلیل‌زاده اظهار کرد: درخت سنجد به دلیل سازگاری بالا، اغلب در حاشیه زمین‌های زراعی به عنوان بادشکن کشت می‌شود و به واسطه فواید متعدد درمانی، جایگاه ویژه‌ای در سبد تولیدات باغی استان دارد.

وی با اشاره به مقاومت بالای این درخت در برابر کم‌آبی و شوری خاک تصریح کرد: میانگین عملکرد تولید سنجد در شرایط عادی بین یک تا ۲.۵ تن در هکتار است که در صورت مدیریت بهینه و استفاده از شیوه‌های نوین باغبانی، این رقم به سه تن در هکتار نیز می‌رسد.مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی افزود: امسال محصول سنجد از سطح ۱۹ هکتار از باغات بارور استان جمع‌آوری می‌شود و برداشت آن تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.جلیل‌زاده با بیان اینکه سنجد در چهار نوع «عنابی، پاییزی، سفید و سیاه» در استان تولید می‌شود، اظهار کرد: سنجد به دلیل خواص دارویی بی‌نظیر، به‌ویژه استفاده از آرد آن (با پوست و هسته) در بهبود درد‌های روماتیسمی و مفصلی، پوکی استخوان، سلامت لثه و دندان، درمان اسهال کودکان و همچنین پیشگیری از خونریزی معده، مورد توجه ویژه است و امروزه در صنایع آرایشی نیز کاربرد دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به جایگاه فرهنگی این میوه در آذربایجان‌غربی گفت: سنجد علاوه بر آنکه یکی از سین‌های اصلی سفره هفت‌سین نوروز است، از دیرباز در فصل زمستان به همراه کشمش، گردو و تخمه آفتابگردان، بخش مهمی از تنقلات و آجیل سنتی مردم این منطقه را تشکیل می‌دهد.